Украинские теннисисты узнали первых соперников на Australian Open

Состоялась жеребьевка одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису. В основной сетке Украина будет представлена тремя теннисистами, передает со ссылкой на WTA Insider.

В женском турнире примут участие Элина Свитолина и Марта Костюк, в мужском – Сергей Стаховский.

Свитолина, имея 5-й номер WTA и 5-й номер посева, на старте соревнований сразится против чешки Марии Боузковой (52 WTA). Счет очных поединков ничейный 1:1.

Марта Костюк (78 WTA) в первом круге проведет матч с 32-й сеяной россиянкой Вероникой Кудерметовой (36 WTA). В единственном матче между ними украинка потерпела фиаско.

Кроме того, Сергей Стаховский (201 ATP) вернется в основу Australian Open через пять лет матчем против 23-го сеяного серба Душана Лайовича (26 ATP). В статистике их матчей Стаховский лидирует 3:1.

Первый круг основной сетки соревнований по теннису стартует 8 февраля.

По материалам: УНН