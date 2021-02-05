Спорт

“Ворскла” вышла победителем из заключительного спарринга на сборах в Турции

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"Ворскла" вышла победителем из заключительного спарринга на сборах в Турции

В заключительном матче на турецких сборах полтавская “Ворскла” победила черногорскую “Зету”, сообщает со ссылкой на сайт полтавчан.

Пропустив гол в самом дебюте встречи, полтавчане смогли отыграться. Первый гол на счету Кане. А второй уже в конце матча Челядин пробивал по воротам, мяч попал в Щербака, Дмитрий немного подправил траекторию, чем озадачил вратаря – 2:1.

Состав “Ворсклы”: Резник, Альюне, Яворский, Чеснаков, Пердута, Пуцлин, Тилль, Кане, Якубу, Степанюк, Кулач.

Во втором тайме на замену выходили: Луизао, Сапай, Ребенок, Скляр, Челядин, Щербак, Цитаишвили.

“Ворскла” в первом поединке УПЛ после зимнего отдыха 14 февраля будет гостить у ФК “Рух”.

По материалам: УНН

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