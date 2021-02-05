Спорт

Теннисист Джокович потерпел первое поражение в карьере на “АТР Cup”

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Теннисист Джокович потерпел первое поражение в карьере на "АТР Cup"

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере проиграл в рамках розыгрыша турнира “ATP Cup”, сообщает со ссылкой на “Tennis 365”.

В парном матче вместе с Николой Чачичем Джокович уступил немцам Яну-Леннард Штруффу и Александру Звереву. Матч закончился со счетом 7:6 (7:4), 5:7, 10:7. Это поражение привело к вылету сербской сборной, ведь счет в матчевом противостоянии с немцами стал 1:2.

Для Джоковича это поражение стало первым за всю историю розыгрыша “АТР Cup”. Спортсмен провел в прошлом году 8 матчей на турнире и выиграл все – шесть одиночных встреч и две – в паре. В 2021 году первая ракетка мира выиграл два одиночных матча и один парный.

Теперь Германия на пути к финалу попытается обыграть Россию, а в другой полуфинальной паре встретятся команды Испании и Италии.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 34 секунды ago
0 0 1 минута чтения
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