Непобедимый британец начал подготовку к бою с Усиком

Британский боксер Джо Джойс поделился планом на возможный будущий бой за титул “временного” чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе с Александром Усиком, сообщает со ссылкой на “klitschko-brothers.com”.

По словам Джойса, он начинает планомерную подготовку к поединку с украинцев, а в самом бою сделает ставку на активность.

“Весь мой тренировочный лагерь будет построен вокруг боя с Усиком. У меня будут лучшие спарринги, тренеры разработают для меня тактику. Я буду готовиться исключительно к этому поединку. Мы будем биться в профессиональных перчатках, с годами я расширил свой арсенал за счет силовых ударов. Усика будет трудно поймать, чтобы нанести удар. Он очень искусный. Я буду бить его по носу, телу, рукам, голове. Это ему не понравится”, – заявил Джойс.

Стоит отметить, ранее появилась информация от “The Athletic”, что WBO отправила промоутерам Джойса и Усика в котором приказала течение 15 дней заключить договор на бой между боксерами. Он должен состояться в течение 90 дней после подписания контракта.

Бывший тренер Усика назвал наиболее тяжелого соперника для украинца.

По материалам: УНН