Непобедимых не оставалось: ХК “Каролина” нанес “Далласу” первое поражение в НХЛ

ХК “Каролина Харрикейнс” нанес первое поражение в сезоне “Даллас Старз” в рамках сезона НХЛ, сообщает со ссылкой на сайт лиги.

“Каролина” взяла “Даллас” его же оружием — тремя заброшенными шайбами в большинстве (забивали Трошек, Свечников и Дзингел). В общем Трошек оформил дубль, а за гостей единственную шайбу в третьем периоде забросил Павелски — 4:1.

Примечательно, что “Даллас” к этому моменту оставался последним клубом, который не знал горечи поражений в нынешнем сезоне. Сейчас у команды 4-х выигрыше и одно фиаско (8 очков), у “Каролины” аналогичное количество очков.

“Филадельфия Флайерз” — “Нью-Йорк Айлендерс” — 3:2 ОТ (игра завершилась в овертайме) “Нью-Йорк Рейнджерс” — “Питтсбург Пингвинз” — 4:5 ОТ “Миннесота Уайлд” — “Колорадо Эвеланш” — 1:5 “Тампа-Бэй Лайтнинг” — “Нэшвилл Предаторз” — 4:3 “Детройт Ред Уингз” — “Флорида Пентерз” — 2:3 ОТ “Монреаль Канадиенс” — “Калгари Флэймз” — 0:2 “Баффало Сейбрз” — “Нью-Джерси Дэвилз” — 4:3 Б “Эдмонтон Ойлерз” — “Торонто Мэйпл Лифс” — 4:3 ОТ “Анахайм Дакс” — “Сент-Луис Блюз” — 1:6.

Минск лишили права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

По материалам: УНН