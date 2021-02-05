Мексиканский клуб стал третьим полуфиналистом Клубного чемпионата мира по футболу

Мексиканский ФК “Тигрес” нанес поражение южнокорейскому “Ульсану” в четвертьфинальном поединке Клубного чемпионата мира по футболу, передает со ссылкой на сайт ФИФА.

Триумфатор Лиги чемпионов КОНКАКАФ справился с сопротивлением победителя азиатской Лиги чемпионов. У победителей дублем отметился французский форвард Жиньяк (38 мин, 45+5, с пенальти). В составе южнокорейского клуба отличился Ким Ки Хи (24) – 2:1.

Отметим, что встреча прошла на стадионе “Ахмад бин Али” в Катаре, который в 2022 году будет принимать чемпионат мира.

В полуфинале “Тигрес” ждет испытание в виде игры с бразильским “Палмейрасом”, который 31 января стал победителем Кубка Либертадорес. Матч пройдет 7 февраля.

В заключительном четвертьфинале турнира сойдутся ФК “Аль-Духаиль” и “Аль-Ахли”. Победитель предстоящего противостояния выйдет в полуфинале на мюнхенскую “Баварию”.

По материалам: УНН