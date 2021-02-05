Спорт

Женская сборная Украины по баскетболу одержала разгромный выигрыш в отборе на ЧЕ-2020

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Женская сборная Украины по баскетболу одержала разгромный выигрыш в отборе на ЧЕ-2020

Женская национальная сборная Украины победила в игре в Португалии хозяек в матче квалификации чемпионата Европы 2021 года, передает со ссылкой на ФБУ.

На старте поединка украинские девушки несколько минут адаптировались к игре, первые атаки не удалось довести до попадания. Несмотря на то, что первая половина была довольно конкурентной со стороны португалок, во второй части – украинки не оставили оппоненткам шансов. Как следствие 87:58.

Наиболее результативными в составе сборной Украины стали Филевич (29 очков, 9 подборов) и Ягупова (17 очков, 7 подборов, 14 передач).

Украина выиграла третий матч и занимает вторую строчку в квартете при 2-х поражениях.

Шестого февраля сборная Украины играет против Финляндии. Отметим, что 5 с 9-ти лучших сборных, которые займут вторые места в своих группах пройдут на чемпионат Европы.

По материалам: УНН

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