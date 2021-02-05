Игроки “Шахтера” и “Олимпика” стали претендентами на звание лучшего легионера УПЛ

УАФ определила трех претендентов на награду лучшего футболиста-легионера в Украине по итогам 2020 года, сообщает со ссылкой на сайт УАФ.

На награду лучшему легионеру претендуют два игрока донецкого “Шахтера” – Тайсон и Манор Соломон, а третьим кандидатом является форвард “Олимпика” Шахаб Захеди.

Бразилец Тайсон, многолетний лидер донецкого “Шахтера”, который в 2019-м стал лучшим футболистом по версии “Футбольных звезд Украины”, в прошлом году помог своей команде одержать победу в Премьер-лиге сезона-2019/2020, забив за турнир 10 мячей, а также пробиться в полуфинал Лиги Европы УЕФА.

Настоящим открытием чемпионата Украины стал Захеди Шахаб, который присоединился к донецкому “Олимпику” летом 2019 года. Постепенно иранец превратился в одного из самых опасных форвардов УПЛ, в текущем турнире он занимает первое место в списке бомбардиров с восемью голами. Шахаб уже успел переписать клубный рекорд “Олимпика” по забитым мячам в чемпионате страны.

Последние два года Манор Соломон защищает цвета донецкого “Шахтера”. В 2020-м израильтянин помог “горнякам” получить “золото” чемпионата Украины и пробиться в полуфинал Лиги Европы УЕФА. В текущем сезоне он забил пять мячей во всех турнирах, в том числе и дважды расписался в воротах мадридского “Реала”. И в обоих матчах Лиги чемпионов УЕФА против испанского гранда “Шахтер” в итоге победил.

Награждение состоится 15 февраля на церемонии “Футбольные звезды Украины-2020”.

По материалам: УНН