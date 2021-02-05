“Динамо” упустило победу в спарринге с болгарским клубом

“Динамо” провело очередной, третий по счету, контрольный матч на втором сборе в турецкой Анталии. Соперником “бело-синих” стала 6-я команда чемпионата Болгарии – “ЦСКА 1948” из Софии, передает корреспондент .

В конце полчаса игры “Динамо” открыло счет. Виктор Цыганков воспользовался ошибкой голкипера, который далеко выбежал из штрафной площади, а украинец пробросил мяч себе на ход и в падении отправил мяч в сетку ворот. На стартовой минуте второго тайма защитники “бело-синих” пропустили прострел с фланга, где Марио Топузов нанес точный удар, оказавшись никем не прикрытым.

На 62 минуте Карлос Де Пена вернул преимущество киевлянам, нанеся точный удар в нижний угол ворот с пенальти. Ближе к концу матча прессинг болгар дал свои плоды. На своей половине поля игрок “Динамо” Вивчаренко подарил мяч сопернику – Ангелу Бастунову. Голкипер Бущан оказался бессильным против удара болгарина – 2:2.

Свой следующий спарринг на сборе в Турции киевляне проведут 7 февраля – против “Шкендии” из Северной Македонии.

По материалам: УНН