Баскетбол: “Будивельник” прервал серию поражений в Суперлиге

В Каменском произошло противостояние украинской Суперлиги в котором в гости к местному “Прометею” приехали игроки столичного “Будивельника”, передает корреспондент .

С начала матча инициативу на паркете захватили гости, которые отправились на большой перерыв имея гандикап в 11 очков – 32:43. В этом промежутке стоит отметить действия ветерана украинского баскетбола, а именно 8 набранных очков, тяжелым форвардом Сергеем Горбенко.

Во второй части игры столичные баскетболисты действовали на кураже и спокойно довели противостояние при положительном результате – 91:78.

У победителей 26 очков в активе Джонсона Джуниора, по 12 принесли Горбенко и Джонсон (также 10 передач).

Примечательно, что “Будивельник” без центрового Михаила Анасимова прервал пятиматчевую серию поражений и теперь имеет 7 выигрышей в 19 матчах. “Прометей” получил 11 побед при 6 поражениях.

Украинская баскетбольная Суперлига продолжится в специальных “бабло”.

По материалам: УНН