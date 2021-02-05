Американский клуб сделал трансферное предложение по футболисту “Динамо”

Вингер киевского “Динамо” Карлос де Пена может продолжить карьеру в американском “Далласе”, который выступает в МЛС. Об этом сообщает “Главпост” журналист Сезар Луис Мерло в Twitter, передает

“Даллас”, который выступает в МЛС, уже сделал предложение “Динамо” относительно трансфера уругвайского легионера. Стоимость потенциального трансфера не сообщаются.

Примечательно, что нынешнее соглашение игрока с “Динамо” действует до конца календарного 2021 года.

Стоит отметить, что в этом сезоне 28-летний уругваец провел 19 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.

“Даллас” в предыдущем розыгрыше МЛС дошел до четвертьфинала, где уступил ФК “Сиэтл” (0:1).

По материалам: УНН