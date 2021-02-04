Спорт

Украинский футболист отметился голом в победной игре Кубка Бельгии по футболу

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Украинский футболист отметился голом в победной игре Кубка Бельгии по футболу

В матче 1/16 финала Кубка Бельгии “Мехелен” украинца Марьяна Шведа обыграл клуб “РВДМ”, передает корреспондент .

Полузащитник Марьян Швед вышел с первых минут на матч и отметился во втором тайме, сделав счет окончательным 2:0. Наш соотечественник получил мяч на углу штрафной, сместился в центр и нанес точный удар низом.

Швед записал на свой счет четвертый забитый мяч за “Мехелен” в нынешнем сезоне.

Швед оказался настоящим героем поединка чемпионата Бельгии в котором отметился тремя результативными действиями.

По материалам: УНН

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