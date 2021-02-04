“Шахтер” потерпел первое поражение в новом году

Во второй контрольной встрече игрового дня “Шахтер” провел противостояние с братиславским “Слованом”. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на пресс-центр “горняков”.

Судьбу встречи решил один единственный мяч, который был забит на 87 минуте. Автором его стал представитель “Слована” Даниэл – 0:1.

Состав “Шахтера”: Трубин (Гриценко, 69), Болбат, Кривцов (к), Бондарь, Корниенко, Майкон, Марлос, Патрик, Тете, Соломон, Дентиньо.

Примечательно, что в первом спарринге дня дончане расписали мировую с ФК “Мариуполь” (2:2).

Заключительный спарринг собрания “горняки” проведут 5 февраля с “Борацом” (Босния и Герцеговина).

По материалам: УНН