Олимпиада-2022: представлен дизайн олимпийского факела зимних Игр в Пекине

КНР представила дизайн эстафетного факела для зимних Олимпийских игр, которые пройдут в столице Китая в следующем году. Как сообщило в четверг государственное китайское агентство Xinhua, презентация этого символа соревнований в Пекинском национальном плавательном комплексе ознаменовала обратный отчет до Олимпиады, которая откроется 4 февраля 2022 года, пишет со ссылкой также на ресурсы МОК.

Факел изготовлен из углеродного волокна, разработанного китайской компанией Sinopec (“Синопек”), он имеет легкий вес и устойчив к высоким температурам. Внешний вид этого символа Олимпиады напоминает две ленты, поднимающиеся снизу вверх по спирали, одна из них — красная, другая — серебристого цвета. По данным агентства, “серебристый и красный цвета символизируют встречу льда и пламени”. Факел украшен эмблемой Beijing 2022 (“Пекин 2022”) и олимпийскими кольцами, на нем также изображены узоры в виде облаков и снежинок.

Для Паралимпийских зимних игр был разработан аналогичный дизайн факела, но он выполнен в красном и золотистом цветах.

25 января председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с главой МОК Томасом Бахом заявил, что китайские власти намерены провести Игры 2022 года, невзирая на вызванные пандемией трудности.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

The official torches for the #Beijing2022 Olympic and Paralympic Winter Games have been unveiled! Find out more about the designs here https://t.co/Du0fG2jW4J#StrongerTogether #1YearToGo pic.twitter.com/z2t9W7kPlS

— Olympics (@Olympics) February 4, 2021

We are excited to celebrate our one year to go milestone with the world! Bing Dween Dween & Shuey Rhon Rhon are looking forward to welcoming you.#WeAreReady #OneYearToGo pic.twitter.com/IhZbAbFQ0X

— Beijing 2022 (@Beijing2022) February 4, 2021

По материалам: УНН