Одноклубник футболиста Малиновского сдал положительный тест на коронавирус

В составе итальянской “Аталанты” зафиксирован положительный результат теста на коронавирус, сообщает со ссылкой на сайт клуба из Бергамо.

“ФК „Аталанта“ из Бергамо объявил, что после тестов, проведенных 29 января, футболист Кристиан Ромеро сдал положительный результат на COVID-19. Футболист находится дома на изоляции”, — говорится в сообщении клуба.

22-летний Кристиан Ромеро выступает за “Аталанту” на правах аренды из “Ювентуса”. За команду Джан Пьеро Гасперини в нынешнем сезоне он сыграл 21 матч (2 гола и 4 ассиста).

За “Аталанту” выступает лидер сборной Украины по футболу Руслан Малиновский. Крайнего поединке гол Украинская помог бергамцям обыграть “Лацио” в Кубке Италии.

По материалам: УНН