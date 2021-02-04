Один из лучших: украинский центровой помог “Вашингтону” одолеть “Майами” в НБА

Во встрече регулярного чемпионата НБА “Вашингтон Уизардс” украинца Алексея Леня соревновался с “Майами Хит”, передает со ссылкой на сайт НБА.

Уступая после первой половины 55:65, баскетболисты “Уизардс” смогли переломить ход событий и завоевали пятый выигрыш в сезоне при 13 поражениях – 103:100.

Лень вышел со скамейки запасных и за 27:21 минуты игрового времени почти оформил дабл-дабл – 10 очков (3/3 двухочковые, 0/1 трехочковые, 4/4 штрафные), 8 подборов, 3 передачи. Показатель “плюс/минус” у украинца оказался вторым лучшим среди “Вашингтона” +7.

Примечательно, что игру у победителей пропускал звездный защитник Рассел Уэстбрук.

Отметим, что в следующем поединке команда Леня также будет противостоять “Майами”, которые в прошлом сезоне доходили до финала НБА.

Всего в семи матчах с “Вашингтоном” в этом сезоне Лень в среднем набирает шесть очков и делает 4,4 подбора за 14,8 минуты.

По материалам: УНН