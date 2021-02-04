Нереализованный пенальти Милевского: дебютант УПЛ получил первый выигрыш в Турции

ФК “Минай” провел предпоследний товарищеский поединок на тренировочном сборе в Турции против ФК “Македония ГП”, информирует со ссылкой на пресс-службу клуба.

“Минайци” довольно уверенно победили третью команду Северной Македонии со счетом 2:1. Мы владели преимуществом на протяжении матча, были быстрее и качественно комбинировали. Могли забивать и больше 2 голов, но и этого хватило для победы”, – сказано в сообщении клуба.

Открывать счет “минайци” могли уже на 7 минуте, когда заработали 11-метровый пенальти. Его не реализовали – уже второй раз на этих сборах. Не забил Артем Милевский.

Однако на 54 минуте отличился Антон Шиндер, а Угочукву добавил гол на 68 минуте.

Следующий и заключительный товарищеский поединок “Минай” проведет 5 февраля. Соперник – ровенский “Верес”.

По материалам: УНН