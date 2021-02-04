Спорт

Кубок Бельгии по футболу: полузащитник Безус оформил первый гол в сезоне

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Кубок Бельгии по футболу: полузащитник Безус оформил первый гол в сезоне

Украинский полузащитник “Гента” Роман Безус отметился голом в ворота “Ойра Тонгерен” в 1/16 финала Кубка Бельгии, сообщает со ссылкой на сайт “Гента”.

Полузащитник вышел на замену в первом тайме, а после еще и отметился забитым голом. Роман на 33-й минуте забил второй мяч команды. Это первое результативное действие украинца в сезоне в 20-ти сыгранных баталиях.

Стоит отметить, что “Гент” праздновал выигрыш с результатом 2:0.

Наш земляк Эдуард Соболь в другом поединке помог “Брюгге” разобраться с ФК “Олса Бракель” в рамках Кубка Бельгии – 6:1. Украинец оформил результативную передачу.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
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