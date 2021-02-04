Голкипер “Шахтера” попал в сферу интересов римского клуба

Голкипер “Шахтера” Анатолий Трубин вошел в сферу интересов ведущего итальянского клуба “Лацио”, сообщает со ссылкой на “Tuttomercatoweb”.

Римское “Лацио” начало искать альтернативу албанскому вратарю Томасу Стракоше. Интерес боссов “бьянкочелести” привлек именно Трибин.

Переговоры между сторонами пока не ведутся, но украинец рассматривается в качестве потенциального трансфера на будущее.

Трубин показал свои способности в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов против миланского “Интера”. В двух баталиях с итальянцами он не пропустил ни одного гола.

Примечательно, что в нынешнем сезоне Трубин провел 13 поединков в составе “Шахтера”, из которых пять на ноль.

“Transfermarkt” оценивает украинском в 7 млн. Евро, а его соглашение с “горняками” рассчитано до лета 2024 года.

Трубин вошел в число символической сборной открытий Лиги чемпионов.

По материалам: УНН