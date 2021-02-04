Гол в дебютной игре: “Днепр-1” подписал бразильского футболиста

Состав СК “Днепр-1” пополнился еще одним новым исполнителем. Им стал 21-летний бразильский вингер Фабрицио Родригес да Силва Феррейра, или просто Билл, сообщает со ссылкой на сайт “Днепра-1”.

Фабрицио Родригес да Силва Феррейра взят в “Фламенго” в аренду до конца года с правом выкупа.

Билл является воспитанником футбольной школы “Фламенго” и именно этому клубу принадлежит его контракт. За “Фламенго” Билл провел лишь 1 матч в 2019 году, и в том сезоне был отдан в аренду клубу серии В “Атлетик Понте Прета” (10 матчей, 1 гол). Сезон 2020 Билл также провел в аренде в Серии В за команду “Клуб Регатас Бразил” (25 матчей, 4 гола, 1 результативная передача в чемпионате Бразилии и 2 матча в национальном Кубке).

Билл уже присоединился к украинскому клубу, но из-за карантинных правил в Турции для граждан Бразилии поддерживает форму со спортклубовской молодежью в Приднепровске. Он уже успел сыграть за команду U-19 против ФК “Скорук” и отметился голом.

СК “Днепр-1” обыграл сербскую команду на тренировочном сборе в Турции.

По материалам: УНН