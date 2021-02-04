Дубль новичка помог команде Ярмоленко выиграть поединок АПЛ

ФК “Вест Хэм” в выездном поединке 22-го тура АПЛ получил результативную победу над “Астон Виллой”, информирует со ссылкой на сайт “молотобойцев”.

Все главные события встречи произошли после 15-минутного отдыха. Открыл счет чех Томаш Соучек и практически сразу его удвоил новичок команды Джесси Лингард, который ранее защищал цвета “Манчестер Юнайтед”. Впоследствии Лингард оформил дубль, а его коллектив победил 3:1.

Примечательно, что украинец Андрей Ярмоленко провел весь поединок на замене.

В текущем сезоне Ярмоленко провел 18 матчей, в которых забил два гола и выполнил четыре голевые передачи.

Отметим, что “Вест Хэм” вернулся в пятерку лучших команд в турнирной таблице – 38 очков, и отставание от зоны Лиги чемпионов только два пункта.

В другом поединке тура “Ливерпуль” сенсационно уступил одному из аутсайдеров чемпионата “Брайтону” (0:1).

По материалам: УНН