“Динамо” объявило заявку на матчи плей-офф Лиги Европы

Киевское “Динамо” подало заявку команды на 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21, сообщает со ссылкой на пресс-службу “бело-синих”.

На матче против бельгийского “Брюгге”, которые состоятся 18 февраля (дома) и 25 февраля (на выезде), по списку А заявленны 24 футболиста “Динамо”.

Заявка “Динамо” на Лигу Европы:

Вратари: Бущан, Бойко

Защитники: Шабанов, Караваев, Костевич, Сидклей, Тимчик, Кендзёра

Полузащитники: Сидорчук, Белуце, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Буяльский, Дуелунд

Нападающие: Родригеш, Русин, Беседин, Супряга

Стоит отметить попадание в заявку Артема Беседина, годовая дисквалификация которого завершилась, а также Сидклея, который вернулся в “Динамо” после аренды в “Коринтианс”.

“Шахтер” также обнародовал заявку на плей-офф данного турнира.

По материалам: УНН