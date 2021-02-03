Украинку номинировали на звание лучшей легкоатлетки Европы

Украинка Ярослава Магучих оказалась претенденткой на звание лучшей легкоатлетки января по версии Европейской легкоатлетической ассоциации, передает со ссылкой на ФЛАУ.

Среди соперниц Магучих лидер мирового сезона в беге на 60 метров британка Дина Ашер-Смит, лидер мирового сезона в беге на 400 метров голландка Фемке Бол и рекордсменка мира среди юниорок в беге на 800 метров в помещении британка Килли Ходгкинсон.

Два турнира, две победы и два результата на 2 м и выше. Такими были выступления украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих в январе, за что ее и номинировали на звание лучшей легкоатлетки января в Европе.

В январе Магучих выиграла “Рождественские старты”, повторив рекорд Украины в помещении (2,02 м) и возглавив с ним мировой топ-лист сезона в мире, и международные соревнования в Удине.

Ярослава сваи Магучих покорила историческую высоту и установила два рекорда.

По материалам: УНН