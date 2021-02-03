Стаховский и Марченко попали в заявку сборной Украины на матч Кубка Дэвиса

Федерация тенниса Украины подала в ITF официальную заявку состава участников матча Кубка Дэвиса Украина – Израиль, сообщает со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

За “желто-голубую” сборную 5-6 марта должны сыграть Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов и Даниил Калиниченко. Капитан команды – Андрей Медведев.

Матч состоится в новом клубе “Marina Tennis Club”, расположенном в Погребах под Киевом. Игры будут проходить без зрителей.

Ранее команды Украины и Израиля дважды играли друг с другом на Кубке Дэвиса: в 1999 году украинцы выиграли со счетом 3: 2, а в сезоне 2017 одержали победу со счетом 5:0.

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По материалам: УНН