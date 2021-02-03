“Шахтер” подал заявку на плей-офф Лиги Европы

ФК “Шахтер” подал заявку на матчи 1/16 финала Лиги Европы, сообщает со ссылкой на пресс-службу “оранжево-черных”.

В списке А 23 футболиста:

Вратари: 1 номер. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 54. Евгений Гриценко

Защитники: 2. Додо 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Николай Матвиенко, 31 Исмаили, 49. Витао

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8 Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 21. Алан Патрик, 27. Майкон, 28. Маркиньос Сиприано, 50. Сергей Болбат, 70. Евгений Коноплянка, 99. Фернандо

Нападающий: 10. Жуниор Мораес.

Стоит отметить, что в 1/16 финала Лиги Европы “Шахтер” сыграет с “Маккаби” из Тель-Авива. Первый матч состоится 18 февраля в Тель-Авиве, ответный – 25 февраля в Киеве.

Дарио Срна назвал Виктора Коваленко примером для всех молодых игроков “Шахтера”.

По материалам: УНН