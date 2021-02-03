Спорт

“Шахтер” назвал еще трех соперников на тренировочном сборе в Турции

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"Шахтер" назвал еще трех соперников на тренировочном сборе в Турции

Донецкий “Шахтер” объявил об изменениях в списке контрольных матчей на турецком сборе, передает со ссылкой на сайт “горняков”.

До окончания второго турецкого сбора команда Луиша Каштру проведет еще 3 спарринга.

Третьего февраля утром “оранжево-черные” встретятся с “Мариуполем”, а вечером, как было запланировано, со “Слованом”. Пятого февраля соперником станет “Борац” – этой игрой чемпионы Украины завершат сбор и вернутся в Киев.

Расписание контрольных матчей (время киевское): 3 февраля, 10:00. “Шахтер” – “Мариуполь” (Мариуполь, Украина) 3 февраля, 16:00. “Шахтер” – “Слован” (Братислава, Словакия) 5 февраля, 10:00. “Шахтер” – “Борац” (Баня-Лука, Босния и Герцеговина).

“Шахтер” не сумел обыграть действующего чемпиона Сербии.

По материалам: УНН

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