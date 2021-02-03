Сборная Украины получила соперника в рамках подготовки к отбору на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу проведет дополнительный контрольный поединок между поединками отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года, информирует со ссылкой на сайт УАФ.

8 сентября текущего года национальная сборная Украины проведет выездной товарищеский поединок против команды Чехии. Эта игра состоится после двух официальных встреч в рамках отбора ЧМ-2022. 1 сентября наша команда в гостях сразится с Казахстаном, а 4-го – дома примет Францию.

С учетом группового этапа Евро и отбора к ЧМ-2022, Украина в этом году должна сыграть минимум 15 матчей.

Известно, что украинцы также сыграют спарринги с Северной Ирландией, Бахрейном, Кипром и Болгарией.

По материалам: УНН