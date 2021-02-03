Спорт

Сборная Украины по футзалу одержала разгромный выигрыш на старте отбора на Евро-2022

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Сборная Украины по футзалу одержала разгромный выигрыш на старте отбора на Евро-2022

Сборная Украины по футзалу провела первый поединок группового раунда квалификации Евро-2022, в котором уверенно обыграла команду Албании на выезде, передает корреспондент.

Розыгрыш углового привел к первому взятию ворот во встрече. Михаил Зварич замкнул прострел низом от партнера с углового. На это потребовалось 43 секунды матча. Перехват позволило Петру Шотурма удвоить преимущество. Капитан сборной Шотурма пробил в ближний нижний угол ворот. После этого Мейзин сократил отставание (2:1).

Однако на 14 минуте Зварыч оформил дубль, также забил Белоцерковец. Перед этим Брахими забил за албанцев (4:2).

В дальнейшем украинцы увеличивали преимущество и праздновали выигрыш с результатом 10:3. Хет-трик оформил Зварыч, дубль Фаренюк.

В следующем поединке украинцы сыграют с лидером группы Хорватией. Матч пройдет 3 марта.

По материалам: УНН

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