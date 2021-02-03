Самое крупное поражение в истории АПЛ “Манчестер Юнайтед” деклассировал “Саутгемптон”

В рамках матча 22 тура АПЛ между “Манчестер Юнайтед” и “Саутгемптоном” произошла наиболее разгромная разница в счете в истории соревнований, сообщает со ссылкой на Twitter “Mister Chip”.

На второй минуте встречи полузащитник “Саутгемптона” Александр Янкевиц в центре поля прямой ногой въехал в колено Скотту Мактоминаю и немедленно получил за этот фол красную карточку. Также удаление на 86 минуте получил другой игрок “Саутемптона”. В результате 9:0.

Дубль оформил “Марсьяль”, также забивали Ван Биссака, Решфорд, Кавани, Мактоминей, Фернандес, Джеймс и автогол Беднарека.

Примечательно, что в прошлом сезоне команда Ральфа Хазенхюттля уступила дома “Лестеру” с аналогичным счетом 0:9. Между поразкой “Лестеру” и сегодняшним результатом с “МЮ”, прошел всего 1 год и 3 месяца. Таким образом, “святые” стали первым клубом за последние 128 лет, который проиграл два матча в высшем дивизионе чемпионата Англии с разницей девять или более голов за менее чем два года.

Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 22 матчах набрали 44 очка и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. “Саутгемптон” (29) – на 12-м месте. У подопечных Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.

По материалам: УНН