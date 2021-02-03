Определилось новое место проведения Чемпионата мира-2021 по хоккею

Совет Международной федерации хоккея (ІІHF) проголосовал за подтверждение Риги в качестве единой принимающей стороны чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года после решения отозвать турнир из Минска, передает со ссылкой на сайт ІІHF.

Решение было принято после рассмотрения офисом ІІHF, который также изучил предложения от Братиславы, Словакии и Дании.

“Я хотел бы поблагодарить наших членов из Дании и Словакии за их готовность взять на себя обязанности хозяина Чемпионата мира в такой короткий срок. Но в конечном итоге Совет считает, что проведение всего турнира в одной стране позволяет нам проявлять гибкость”, – сказал президент ІІHF Рене Фазель.

Совет ІІHF сослался на непрерывные проблемы, связанные с COVID-19, а также на различные технические причины, по которым он решил провести турнир в одном городе. Учитывая неопределенность в отношении ограничений на международные поездки, Совет считает, что держать все команды в Риге на протяжении всего турнира и избегать поездок между двумя принимающими странами – это самый безопасный и самый экономичный способ проведения мероприятия.

Основным местом проведения турнира станет “Арена Рига” в Риге, где будут проходить группа B, две игры четвертьфинала, полуфинальный раунд и медальный раунд. Вторым местом станет “Олимпийский спортивный центр”, который будет преобразован в ледовый каток на 6000 мест и будет принимать игры группы А и два четвертьфинала.

Отметим, что все 16 команд-участниц будут размещены в одной гостинице.

Минск лишили права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

По материалам: УНН