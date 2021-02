Олимпиада-2020: опубликованы правила проведения Игр в Токио в условиях COVID-19

Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и оргкомитет “Токио-2020” представили первую версию правил проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии. Об этом сообщается на сайте МОК, пишет .

Спортсмены на Играх будут обязаны использовать приложение, в котором будут отчитываться о своем самочувствии, максимально избегать физического контакта с окружающими, включая рукопожатия, соблюдать дистанцию в два метра между собой, вести план своих действий. Атлетам нельзя посещать соревнования на Играх в качестве зрителей, для болельщиков на трибунах будет действовать запрет на кричалки и аплодисменты.

За 72 часа до поездки в Токио все атлеты должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, также за две недели до вылета им рекомендуется ограничить внешние контакты. Спортсменам необязательно делать прививку от коронавируса для участия в Играх, изложенные правила будут применяться ко всем участникам соревнований независимо от того, были ли они вакцинированы или нет. Нарушение мер безопасности может повлечь за собой отстранение спортсмена от соревнований.

The Playbooks are the basis of the collective effort between the IOC, IPC, Tokyo 2020, and the Japanese national authorities to ensure safe and successful Olympic and Paralympic Games this summer.Click the link for more information: https://t.co/Zhdjis7jXs pic.twitter.com/UAxf8s0DP0

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) February 3, 2021

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

По материалам: УНН