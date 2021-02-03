Матч плей-офф Лиги чемпионов может не состояться: стала известна причина

Английский “Ливерпуль” может не попасть на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с немецким клубом “СБ Лейпциг”, информирует со ссылкой на “ESPN”.

“Ливерпуль” столкнулся с проблемами в Лиге чемпионов УЕФА после того, как правительство Германии до 17 февраля запретило всем прилетать из Великобритании, чтобы остановить распространение коронавируса в стране.

По информации источника, один из вариантов — проведение матча на нейтральном поле. Рассматривается также обмен местами проведения матчей: первый — в Англии, в ответ — в Германии. Это будет означать, что “Лейпциг” поедет в Ливерпуль на первый матч 16 февраля, а команда Юргена Клоппа сыграет в Германии 10 марта.

Сообщается, что “Лейпциг” сможет поехать на “Энфилд” и обратно, поскольку владельцам немецких паспортов и жителям страны разрешено вернуться в Германию, где они сразу же пройдут тестирование.

“Мерсисайдцы” выиграли группу на предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов, а “Лейпциг” стал вторым в своем квартете после “ПСЖ”.

По материалам: УНН