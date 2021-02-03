“Колос” вышел победителем из результативного спарринга в Турции

ФК “Колос” завершил серию контрольных матчей на учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает со ссылкой на сайт “Колоса”.

Представитель Украинской Премьер-лиги переиграл казахстанский “Атырау” со счетом 3:2.

В коваливцев дублем отметился Павел Ориховский, еще один мяч забил капитан Виталий Гавриш. Примечательно, что все голы ребята провели во второй половине. “Колос” пропустил на седьмой минуте после подачи с углового, однако в дальнейшем преимущество украинцев не вызывало сомнений. Активным был Мамаду Данфи, который постоянно нес угрозу с фланга.

До перерыва забить не удалось, а сразу после отдыха Гавриш счет сравнял, остроумно сыграв после рикошета. В середине второго тайма команды обменялись забитыми мячами (Ориховский воспользовался передачей Дениса Антюха), а победный гол Ориховский провел на последней минуте с пенальти (точку заработал Владимир Лысенко).

Примечательно, что “Колос” завершил сессию спаррингов в Турции, а третьего февраля завершит и учебно-тренировочный сбор.

В предыдущем спарринге “Колос” расписал мировую с брестским “Рухом” (2:2).

По материалам: УНН