Спорт

“Колос” вышел победителем из результативного спарринга в Турции

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"Колос" вышел победителем из результативного спарринга в Турции

ФК “Колос” завершил серию контрольных матчей на учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает со ссылкой на сайт “Колоса”.

Представитель Украинской Премьер-лиги переиграл казахстанский “Атырау” со счетом 3:2.

В коваливцев дублем отметился Павел Ориховский, еще один мяч забил капитан Виталий Гавриш. Примечательно, что все голы ребята провели во второй половине. “Колос” пропустил на седьмой минуте после подачи с углового, однако в дальнейшем преимущество украинцев не вызывало сомнений. Активным был Мамаду Данфи, который постоянно нес угрозу с фланга.

До перерыва забить не удалось, а сразу после отдыха Гавриш счет сравнял, остроумно сыграв после рикошета. В середине второго тайма команды обменялись забитыми мячами (Ориховский воспользовался передачей Дениса Антюха), а победный гол Ориховский провел на последней минуте с пенальти (точку заработал Владимир Лысенко).

Примечательно, что “Колос” завершил сессию спаррингов в Турции, а третьего февраля завершит и учебно-тренировочный сбор.

В предыдущем спарринге “Колос” расписал мировую с брестским “Рухом” (2:2).

По материалам: УНН

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