Украинец помог “Вашингтону” прервать серию поражений в НБА

В рамках регулярного чемпионата НБА “Вашингтон Уизардс” украинского центрового Алексея Леня на своей площадке принимал “Бруклин Нетс”, передает корреспондент.

Матч выдался на удивление результативным, а его украшением стали последние секунды поединка. При счете 141:146 защитник “Уизардс” Брэдли Билл попал трехочковым броском. После этого сразу состоялось перехвата мяча, и Уэстбрук (набрал 41 очко при 10 подборах и 8 ассистов) забросил еще один дальний бросок. В результате 149: 146 в пользу столичных баскетболистов в противостоянии с командой со звездными игроками Кевин Дюрант (37 очков) и Кайри Ирвингом (26 очков).

Алексей Лень минимально принял участие в победе “Вашингтона”, набрав 2 очка (слэм-данком) за 4 минуты.

Стоит отметить, что “Уизардс” прервали 4-матчевую серию поражений. Клуб имеет только четыре победы при 12 поражениях. Столичная команда занимает пятнадцатую место турнирной таблицы Восточной конференции НБА.

Лень стал лучшим по подборам в составе “Вашингтона” в матче с бывшим клубом в НБА.

По материалам: УНН