Третий результат в истории: Ярослава Магучих покорила историческую высоту и установила два рекорда

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих сумела преодолеть высоту в 206 см на соревнованиях в городе Банска-Быстрица, информирует

Этим прыжком 19-летняя украинка установила несколько рекордов. Результат Магучих стал лучшим среди спортсменов до 20 лет в истории. И теперь 206 см – новый национальный рекорд Украины по прыжкам в помещении. Также эта высота – третья в истории в мире на соревнованиях в закрытом помещении. Мировой рекорд до сих пор принадлежит шведке Кайсе Бергквист (208 см).

Добавим, что второе место на этом соревновании, с результатом 196 см, заняла еще одна украинка – Юлия Левченко. Третья – белоруска Карина Демидик (193 см).

28 января ведущая легкоатлетка Украины Ярослава Магучих открыла международный сезон победой на международных соревнованиях по прыжкам в высоту в итальянском городе Удине.

По материалам: УНН