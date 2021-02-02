Теннисистка Свитолина завоевала первый выигрыш в новом сезоне

Ведущая теннисистка Украины Элина Свитовилина получила первую турнирную победу в сезоне 2021, передает со ссылкой на “wtatennis.com”.

На соревнованиях в Мельбурне, предшествующих Открытому чемпионату Австралии, наша соотечественница без лишних проблем обыграла немку Андреа Петкович – 6:1, 6:4.

“Это было увлекательно. Я знала, что (Петкович – ред.) уже выиграла здесь матч, поэтому я понимала, что она придет и будет действительно готова сразу же, до игры. Я думаю, что несколько матчей в Абу-Даби помогли мне попасть прямо в матч, и я начала хорошо. Я хорошо била по мячу и неплохо двигалась. В конце концов, я играла достаточно солидно протяжении всего матча, и я довольна победой в двух сетах”, – сказала Свитолина.

Накануне на этом же турнире поражение от белоруски Аляксандром Саснович претерпела Леся Цуренко – 6:3, 4:6, 4:6.

По материалам: УНН