Стаховский победил российского теннисиста на старте турнира АТР в Мельбурне

Киевлянин Сергей Стаховский праздновал победу на старте теннисного турнира АТР-250 в Мельбурне, сообщает со ссылкой на ФТУ.

Первый номер мужского тенниса в трех сетах оказался сильнее россиянина Романа Сафиуллина, который занимает 182 место в мировой генерации – 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.

Стаховский оформил 8 подач на вылет против одной у соперника. У обоих теннисистов по 3 двойные ошибки. Украинец реализовал 4 из 6-ти брейкпойнтив.

Стоит отметить, что необычная серия австралийских турниров, предшествующих Открытому чемпионату и проходят в Мельбурне, была организована исключительно в условиях пандемии. Впрочем, все соревнования находятся в официальных календарях АТР и WTA, следовательно дают возможность участникам заработать не только призовые, но и зачетные пункты в рейтинг.

Следующим оппонентом киевлянина станет 6-й сеяный Райли Опелка из США, который занимает 40 место в АТР.

По материалам: УНН