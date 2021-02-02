Спорт

Сразу получит шанс: тренер “Аталанты” прокомментировал возможный трансфер Коваленко

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Сразу получит шанс: тренер "Аталанты" прокомментировал возможный трансфер Коваленко

Главный тренер “Аталанты” Джан Пьеро Гасперини подтвердил ожидания завершения трансфера связанным с переходом украинского полузащитника “Шахтера” Виктора Коваленко, сообщает со ссылкой на “tuttoatalanta.com”.

Сегодня полузащитник “Шахтера” и сборной Украины Виктор Коваленко прилетел в Италию для завершения перехода в “Аталанту”.

“Коваленко получит свой шанс сразу после того, как прибудет сюда. „Аталанта“ организовала хорошую операцию — мы могли его подписать бесплатно летом, но постараемся провести его интеграцию в команде уже сейчас”, — рассказал Гасперини.

По ожиданиям иностранных СМИ, за продажу Коваленко “горняки” получат одного млн . евро.

По материалам: УНН

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