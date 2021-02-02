Результативное выступление Пустового принесло победу “Барселоне” в игре чемпионата Испании

В рамках 22 тура чемпионата Испании по баскетболу каталонская “Барселона” дома принимала БК “Мурсия”, передает со ссылкой на сайт “сине-гранатовых”.

Наш “бигмен” получил место в стартовом составе хозяев и провел на паркете 19:15 минут. За это время он набрал 11 очков (5/9 двухочковые, 1/1 штрафные), собрал 4 подбора, поставил блок-шот и отдал результативную передачу. Более набранных очков за Пустового отличились только трое игроков в поединке.

“Барселона” праздновала 17-ю победу в сезоне при 3-х поражениях – 92:63.

В матче с “Гипускоа” Пустовой продемонстрировал стопроцентную реализацию.

По материалам: УНН