Спорт

Пример для молодых футболистов: Срна прокомментировал трансфер Коваленко в “Аталанту”

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Пример для молодых футболистов: Срна прокомментировал трансфер Коваленко в "Аталанту"

Директор по футболу “Шахтера” Дарио Срна прокомментировал трансфер Виктора Коваленко в итальянскую “Аталанту”, передает со ссылкой на Youtube-канал “Шахтера”.

Срна заявил, что руководство “горняков” пошло на встречу Коваленко чтобы трансфер состоялся. Также хорват считает Коваленко прекрасным примером для всех молодых футболистов “Шахтера”.

“Для всех в клубе это очень трудный момент, но мы счастливы за него. Он много сделал для этого клуба, радовал наших болельщиков. Это очень тяжелый день и для нашего директора, который вел переговоры. Директор и президент “Шахтера” пошли навстречу Коваленко, потому что он заслужил. Мы должны уважать его желание перейти в “Аталанту”. Мы желаем ему удачи, всегда будем любить и помнить его. Он – пример всем молодым футболистам, которые здесь находятся “, – признался Срна.

Коваленко объединится в “Аталанте” с другим полузащитником сборной Украины Русланом Малиновским.

По материалам: УНН

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