Пенальти в компенсированное время помогло “Динамо” одержать победу в Турции

Киевское “Динамо” провело второй контрольный матч на заключительном этапе подготовки к возобновлению сезона. Соперником подопечных Мирчи Луческу стал действующий чемпион Грузии – “Динамо” из Тбилиси, передает со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Киевляне начали поединок активнее соперника, и уже в дебюте встречи имели возможность открыть счет. После передачи от Дуелунда мяч в штрафной получил Леднев. С ударом Богдана справился вратарь, а Супряга, который оказался первым на добивании, находился в офсайде.

Тбилисцы действовали преимущественно на контратаках и искали свой шанс впереди. Но в эпизодах с ударами по воротам надежно действовал в рамке Бойко, еще в одном эпизоде мяч заблокировал Сирота.

На второй тайм Мирча Луческу выпустил полностью обновленный состав, оставив на поле только Шапаренко. И снова уже в дебюте “бело-синие” имели прекрасную возможность, чтобы отличиться. Беседин, находясь в районе 11-метровой отметки, откатил чуть назад на Кендзеру, но удар Томаша был заблокирован.

В дальнейшем киевляне продолжали владеть инициативой, однако до по-настоящему опасных моментов дело не доходило. Активно “способствовала” этому тактика мелкого фола со стороны соперника, заметно замедляло темп игры.

Когда казалось, что забитых мячей в игре не будет, киевляне таки смогли открыть счет. Буяльский на 90 + 1 минуте получил передачу в штрафной, убрал одного соперника и был сбит другим. Пенальти взялся исполнять сам же пострадавший и точно пробил в угол — вратарь хоть и угадал направление полета, однако помешать мячу залететь в ворота не смог.

Отметим, что игру посетил бывший нападающий нашей команды латвиец Марис Верпаковскис, который сейчас является директором одного из клубов на родине.

Свой следующий спарринг “бело-синие” проведут 4 февраля против болгарского “ЦСКА 1948”.

По материалам: УНН