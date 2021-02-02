ФК “Лацио” прервал 15-матчевую беспроигрышную серию клуба Малиновского

В рамках 20-го тура итальянской Серии А “Аталанта” полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского на своем поле второй раз за пять суток принимала римское “Лацио”, передает со ссылкой на сайты команд.

“Орлам” удался быстрый гол — на 3-й минуте. Отличился албанский полузащитник Адам Марушич по передаче румына Раду. После перерыва на поле сразу вышел Малиновский, но через пять минут Корреа удвоил преимущество в счете в пользу римлян.

Гол хорвата Пашалич позволил вернуть интригу в матч на 79 минуте, но через три минуты Мурики установил окончательные цифры на табло — 1:3.

Стоит отметить, что команда Малиновского потерпела первое поражение за последние 15 матчей. До встречи с римлянами у нее было 9 побед (в том числе над “Лацио” 27 января в Кубке Италии) и 5 ничьих с 1 декабря 2020 года.

Всего это пятое поражение бергамцив в текущем сезоне. Команда опустилась на 7-ю строчку (36). В следующей игре они встретятся с “Наполи” в рамках полуфинала Кубка Италии.

По материалам: УНН