Спорт

Экс-нападающий “Шахтера” сменил португальский гранд на клуб из Испании

Photo of Admin Admin Send an email 24 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Экс-нападающий "Шахтера" сменил португальский гранд на клуб из Испании

Бывший форвард “Шахтера” Факундо Феррейра, после выступлений за португальскую “Бенфику”, перебрался в испанский ФК “Сельта”, передает со ссылкой на сайт клуба Примеры.

Сначала аргентинец договорился о досрочном расторжении контракта с португальской “Бенфикой” и получил статус свободного агента. Однако Феррейра быстро нашел новую для себя команду. С “Сельтой” соглашение подписано на полгода — до конца нынешнего сезона.

Новый клуб Факундо набрал 25 очков и замыкает топ-10 турнирной таблице Примеры.

Заметим, что в “Бенфику” нападающий перешел из “Шахтера” летом 2018 года на правах свободного агента, но с тех пор сыграл за португальский клуб лишь 12 матчей и забил 1 гол.

Легионер “Шахтера” назвал мечту во время выступления в украинской команде.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 24 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Жители дома престарелых в Испании заразились коронавирусом после прививки Pfizer

45 минут ago

Нефть дорожает. Предложение может сократиться

1 час ago

Е-паспорт в приложении «Дія» уже принимают в десяти украинских аэропортах

2 часа ago

Украине важно сохранить прогресс в реформах – Госдеп США

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button