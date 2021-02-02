Экс-нападающий “Шахтера” сменил португальский гранд на клуб из Испании
Бывший форвард “Шахтера” Факундо Феррейра, после выступлений за португальскую “Бенфику”, перебрался в испанский ФК “Сельта”, передает со ссылкой на сайт клуба Примеры.
Сначала аргентинец договорился о досрочном расторжении контракта с португальской “Бенфикой” и получил статус свободного агента. Однако Феррейра быстро нашел новую для себя команду. С “Сельтой” соглашение подписано на полгода — до конца нынешнего сезона.
Новый клуб Факундо набрал 25 очков и замыкает топ-10 турнирной таблице Примеры.
Заметим, что в “Бенфику” нападающий перешел из “Шахтера” летом 2018 года на правах свободного агента, но с тех пор сыграл за португальский клуб лишь 12 матчей и забил 1 гол.
Легионер “Шахтера” назвал мечту во время выступления в украинской команде.
По материалам: УНН