Экс-нападающий “Шахтера” сменил португальский гранд на клуб из Испании

Бывший форвард “Шахтера” Факундо Феррейра, после выступлений за португальскую “Бенфику”, перебрался в испанский ФК “Сельта”, передает со ссылкой на сайт клуба Примеры.

Сначала аргентинец договорился о досрочном расторжении контракта с португальской “Бенфикой” и получил статус свободного агента. Однако Феррейра быстро нашел новую для себя команду. С “Сельтой” соглашение подписано на полгода — до конца нынешнего сезона.

Новый клуб Факундо набрал 25 очков и замыкает топ-10 турнирной таблице Примеры.

Заметим, что в “Бенфику” нападающий перешел из “Шахтера” летом 2018 года на правах свободного агента, но с тех пор сыграл за португальский клуб лишь 12 матчей и забил 1 гол.

Легионер “Шахтера” назвал мечту во время выступления в украинской команде.

По материалам: УНН