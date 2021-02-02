Двое бразильских футболистов вернулись в клуб УПЛ

ФК “Львов” сообщил о возвращении в команду двух бразильских легионеров – Алваро и Ренана, информирует со ссылкой на пресс-службу команды.

Бразильцы, вернувшись из аренды, хорошо зарекомендовали себя на сборах и убедили наставника команды Виталия Шумского в своей необходимости.

Первую часть текущего сезона полузащитник Алваро и нападающий Ренан провели в аренду за рубежом. Алваро сыграл шесть матчей и отметился одним забитым мячом в составе азербайджанской “Кешлы”, а Ренан попробовал свои силы в чемпионате португальской Примейра-лиги. 23-летний нападающий в составе “Жил Висенте” провел 12 поединков и забил один гол.

Стоит отметить, что как один, так и второй раз присоединились к состоянию “сине-золотых львов» еще 2019 года. За время, проведенное в футболке “Львова”, на текущий момент полузащитник Алваро записал в свой актив 40 матчей и 4 забитых мяча.

Ренан, в свою очередь, принял участие в 27 матчах и отметился шестью голами.

Оба бразильцев сейчас находятся на сборах в Турции и вместе с командой готовятся к возобновлению сезона.

По материалам: УНН