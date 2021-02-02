Благотворительный боксерский бой завершился смертью спортсмена

В пакистанском городе Карачи состоялся благотворительный вечер бокса. В одном из боев произошла трагедия, сообщает со ссылкой на “tribune.com.pk”.

Во время поединка умер боксер Аслам Хан. Погибший пропустил мощный удар от своего соперника Вали Хана и упал на канвас. Рефери традиционно начал считать до десяти, хотя пакистанец уже был без сознания.

Аслама Хана доставили в больницу, но спасти ему жизнь не удалось.

Примечательно, что организаторов вечера бокса обвинили в халатности. Сказано, что данные поединке носили статус благотворительных, а организаторы не позаботились о том, чтобы у ринга дежурила бригада медиков.

Российский экс-чемпион мира по боксу попался на употреблении допинга.

По материалам: УНН