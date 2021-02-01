Скандал вокруг контракта Месси: “Барса” будет судиться с раскрывшей условия газеты

Футбольный клуб “Барселона” намерен подать иск против газеты El Mundo, которая обнародовала условия контракта с форвардом Лионелем Месси. Соответствующее заявление в воскресенье, 31 января, сделала команда, передает .

“Футбольный клуб „Барселона“ категорически отрицает какую-либо ответственность за публикацию документа и будет принимать соответствующие судебные меры против газеты El Mundo за любой ущерб, который может быть причинен в результате этой публикации”, — говорится в сообщении.

В воскресенье испанская газета El Mundo опубликовала детали контракта форварда Леонеля Месси с каталонским клубом “Барселона”, который был заключен в 2017 году. Согласно данным журналистов, за четыре года действия контракта футболист должен получить более 555 млн евро. На данный момент он уже получил ориентировочно 92% выплат, которые включают в себя фиксированную заработную плату, стоимость прав на использование изображения Месси, а также ряд многомиллионных бонусов, доплат и отдельные денежные вознаграждения в зависимости от достигнутых целей.

Позже стало известно, что адвокаты Месси из-за утечки данных о контракте футболиста с клубом готовятся подавать в суд, в частности, на руководство клуба, бывшее и нынешнее.

По материалам: УНН