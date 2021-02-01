“Шахтер” не сумел обыграть действующего чемпиона Сербии

Спарринг с чемпионом Сербии “Црвеной Звездой”, “Шахтер” открыл игровую часть второго этапа предсезонной подготовки. Об этом сообщает “Главпост” пресс-служба “горняков”, передает .

Команды начали встречу без раскачки, и уже в дебюте Андрей Пятов выручил после плотного удара Фальчинелли. В середине тайма соперники обменялись опасными выпадами: Пятов блестяще перевел через перекладину выстрел Иваныча с линии штрафной, а Судаков, получив мяч на левом краю, пробил рядом с дальней штангой.

Старт второй половины выдался не таким богатым на моменты, а постоянные стыки и остановки замедлили темп игры. “Горняки” больше владели мячом и комбинировали в штрафной белградцев.

Возможность вырвать победу была на последних минутах, когда подопечные Луиша Каштру выполняли два корнеры подряд: сначала защитник заблокировал удар Степаненко, а затем Патрик с 23 метров пробил выше — 0:0.

“Шахтер”, 1-й тайм: Пятов (к), Болбат, Кривцов, Бондарь, Сиприано, Майкон, Марлос, Судаков, Тете, Коноплянка, Фернандо “Шахтер”, 2-й тайм: Трубин, Додо, поздравляю, Матвиенко, Корниенко, Степаненко (к), Соломон, Маркос, Патрик, Тайсон, Дентиньо.

Следующий спарринг “горняки” проведут в среду, 3 февраля, с чемпионом Словакии “Слованом”.

По материалам: УНН