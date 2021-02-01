Седьмая подряд: соперник “Динамо” по Лиге Европы продолжил доминирование в чемпионате Бельгии

В 25-м туре чемпионата Бельгии лидер первенства “Брюгге”, защитника национальной сборной Украины Эдуарда Соболя, принимал четвертую команду лиги – “Стандард”, передает со ссылкой на сайт клуба.

Быстрый пропущенный мяч от Бокади (3 мин) не помешал “Брюгге” отыграться и одержать уверенную победу со счетом 3:1. Голами отметились Ванакен, Дост и Ланг.

Украинский футболист победителей Эдуард Соболь вернулся в стартовый состав после того, как попадал в число первых 11-ти три поединка подряд, и сыграл в 71-й минуты встречи. Эта победа стала для клуба украинца уже седьмой подряд в чемпионате страны.

Сейчас, имея в активе 57 очков, “Брюгге” уверенно лидирует в турнирной таблице бельгийской О Лиги.

Игроки “Манчестер Юнайтед” и “Фенербахче” перешли в состояние соперника “Динамо” в ЛЕ.

По материалам: УНН