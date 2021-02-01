Подготовка к УПЛ: Украинский клуб победил представителя Сербии на сборах в Турции

ФК “Рух” в очередном контрольном спарринге в Турции уверенно победил клуб сербской Суперлиги “Советов”. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на сайт “Руха”.

Матч завершился с результатом 2:0. Голами отметились Климчук и Кухаревич. Первый забивал на 28 минуте, а второй – на 65.

“С сербами тяжело играть, нужно было быстро принимать решения, играть в одно-два касания. Иначе они сразу фолят и без нарушений обычно мяча не забирают. Начало встречи немного не удался, но впоследствии мы переломили ход и уже держали игру под своим контролем. Победный гол снова забили после стандартного положения. Это свидетельствует, что игроки усваивают все на тренировках. В будущем из игры также будем забивать больше”, – отметил тренер украинцев Иван Федик.

“Рух” оказался сильнее чем казахский клуб.

По материалам: УНН