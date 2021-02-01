Неприемлемые результаты: украинского тренера уволили с иностранного клуба

Кипрский ФК “Пафос” объявил об увольнении украинца Дмитрия Михайленко, который занимал пост главного тренера команды, передает со ссылкой на сайт команды.

Такое решение клуб сделал на основании результатов команды в последних матчах Лиги. Назначение нового тренерского штаба команды состоится в ближайшие дни.

Михайленко возглавил киприотов в середине октября. В 14 матчах под его руководством “Пафос” одержал четыре победы и потерпел шесть поражений. Клуб занимает 8-ю строчку.

До перехода в кипрский клуб Михайленко тренировал “Днепр” и “Днепр-1”.

По материалам: УНН